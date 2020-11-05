Москва, , 15:37 — REGNUM Многолетняя кампания Демократической партии против действующего президента Дональда Трампа дала свои результаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«В США произошла очень сильная поляризация вокруг личности Трампа, — сказал Кагарлицкий. — Это ведь не выборы Трамп против Байдена, а выборы, на которых ставят вопрос: «Вы за Трампа или против Трампа?». Это одна из немногих причин, почему за Джо Байдена голосуют. У Байдена практически нет своего электората, но многолетняя кампания против Трампа дала свои результаты, и вокруг «анти-Трампа» происходит мобилизация. Поэтому поляризация очень сильная и раскол общества очень серьезный. И реальные результаты выборов — это 50/50».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что даже если Байден победит, то это будет президент одного срока.

Читайте ранее в этом сюжете: Американская модель развития может оказаться «закономерно обреченной»