Нур-Султан, 5 ноября 2020, 15:36 — REGNUM Главнокомандующим сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана назначен Талгат Койбаков, сообщили 5 ноября в пресс-службе администрации президента.
Соответствующее распоряжение подписал глава республики Касым Жомарт Токаев. Бывший главнокомандующий Марат Хусаинов освобожден с занимаемой должности. О его новом сообщении не сообщается.
С 2017 года Талгат Койбаков занимал пост первого заместителя главнокомандующего сухопутными войсками — начальника главного штаба. Он родился 2 октября 1963 года в Джамбульской области КазССР.