Киев, , 15:35 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко дал властям страны 72 часа на то, чтобы открыть ведомственные больницы для граждан Украины, заразившихся коронавирусом. Об этом он заявил 5 ноября с трибуны Верховной рады.

«За 72 часа, и это моё обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая «Феофанию», где решение должен принять Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM). И поместить туда тех, кому не хватает места в больнице», — потребовал он.

Порошенко обвинил Зеленского и правительство Украины в том, что они не смогли организовать борьбу, имея девять месяцев и «коронавирусный» фонд.

«Я подчёркиваю — это преступление. И цена этого преступления растёт каждый день. Почти 10 тыс. заболевших за сутки… В Киеве тысяча заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах», — добавил политик.

Бывший президент Украины также потребовал остановить инфраструктурную программу «Большое строительство», которую назвал «Большая кража», и потратить освободившиеся деньги на борьбу с коронавирусом.

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Напомним, в Верховной раде могут принять законопроект, который позволит полицейским и другим должностным лицам штрафовать граждан Украины за отсутствие масок.

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