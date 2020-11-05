Киев, 5 ноября 2020, 15:35 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко дал властям страны 72 часа на то, чтобы открыть ведомственные больницы для граждан Украины, заразившихся коронавирусом. Об этом он заявил 5 ноября с трибуны Верховной рады.
Порошенко обвинил Зеленского и правительство Украины в том, что они не смогли организовать борьбу, имея девять месяцев и «коронавирусный» фонд.
Бывший президент Украины также потребовал остановить инфраструктурную программу «Большое строительство», которую назвал «Большая кража», и потратить освободившиеся деньги на борьбу с коронавирусом.
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Напомним, в Верховной раде могут принять законопроект, который позволит полицейским и другим должностным лицам штрафовать граждан Украины за отсутствие масок.
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