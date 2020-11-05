Джакарта, , 15:32 — REGNUM Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой подтвердил, что в ближайшее время будет реализована специальная политика в отношении туристических поездок, чтобы торговля и региональная экономическая деятельность не пострадали во время пандемии, сообщает Antara.

«Мы все еще разрабатываем особую политику в отношении поездок, и, надеюсь, мы сможем немедленно объявить о специальных поездках, особенно для важных секторов», — заявил Лим Джок Хой в Джакарте.

Генеральному секретарю известно, что государства АСЕАН в настоящее время подписали специальные соглашения о поездках через двусторонние соглашения.

По его словам, специальные соглашения о поездках на региональном уровне также необходимы для расширения сотрудничества и восстановления экономики во время и после пандемии.

Напомним, в разгар пандемии Индонезия заключила специальные соглашения о поездках с ОАЭ, Южной Кореей, Китаем и Сингапуром. Кроме того, в октябре 2020 года правительства Индонезии и Японии также согласились с важностью создания туристического коридора между двумя странами.

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