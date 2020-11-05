Париж, 5 ноября 2020, 15:36 — REGNUM В ходе своего посещения контрольно-пропускного пункт на границе с Испанией президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении в два раза численности пограничных войск. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает Le Figaro.
Как уточнил президент, увеличение численности пограничных войск с 2 400 до 4 800 человек связано с усилением борьбы французского правительства с террористической грозой, наркотрафиком и нелегальной иммиграцией в связи с недавними атаками в Ницце, Лионе и Конфлан-Сент-Онорин.
Напомним, 5 ноября Макрон посетил пограничный пункт досмотра Коль-дю-Пертюс в Восточных Пиренеях и Центр сотрудничества сил полиции и таможни, расположенный там же.