Приштина, , 16:31 — REGNUM Глава самой популярной косовской партии «Движение за самоопределение» и бывший премьер-министр Косово Альбин Курти 4 ноября прокомментировал аресты бывших членов командования Армии освобождения командования УЧК (алб. Армия освобождения Косово) после подтверждения обвинений в их адрес Специальным трибуналом по Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Сегодня вечером было подтверждено обвинение Специального трибунала по Косово в отношении спикера нашей парламентской фракции, члена президиума нашей партии, депутата четырех созывов парламента Косово Реджепа Селими. Ранее, днем полиция ЕВЛЕКСа (миссия Евросоюза по поддержанию верховенства права в Косово — ИА REGNUM) обыскала дом бывшего спикера парламента Косово Якупа Красничи.

…Мы знаем, что сегодня празднует руководство Сербии, с их президентом во главе, ранее министром Милошевича, которого в мире считают безобидным ребенком. Мы знаем, что празднует и спикер парламента Косово (бывший глава МИД Косово Ивица Дачич — ИА REGNUM), некогда пресс-секретаря партии Милошевича, в то время как у нас арестовали пресс-секретаря УЧК, который ранее занимал и пост спикера парламента Косово — в дни провозглашения независимости.

Альбин Курти

Напомним, 5 ноября были подтверждены обвинения Специального трибунала и в отношении президента Косово Хашима Тачи и лидера Демократической партии Косово Кадри Весели, после чего оба приняли решение об уходе из политики.

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