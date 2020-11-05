Киев, , 15:28 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 5 ноября, приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год.

За документ проголосовали 275 народных депутатов при 226 необходимых, но при этом правящая фракция «Слуга народа» дала лишь 209 голосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что по мнению правительства, проект госбюджета-2021 является «сбалансированным и реальным для выполнения», а также представляет собой «инструмент развития и роста страны».

Согласно проекту, дефицит госбюджета в следующем году составит 270 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что правительство внесло в Раду проект госбюджета-2021 еще в середине сентября, но рассмотрение документа несколько раз откладывали из-за многочисленных претензий и критики от депутатов, в том числе — фракции «Слуга народа».