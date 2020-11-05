Вашингтон, , 15:21 — REGNUM В Соединённых Штатах вторые сутки продолжается подсчёт голосов на выборах президента страны, лидирует кандидат от Демпартии Джозеф Байден.

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Так, Байден набирает 264 голосов выборщиков, действующий президент Дональд Трамп — 214. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Чтобы стать главой государства, Байдену достаточно одержать победу в штате Невада (шесть выборщиков), где накануне после обработки 75% бюллетеней приостановили подсчёт голосов. Сейчас демократ набирает в этом штате 588 тыс. голосов (49,3%), Трамп — 580 тыс. (48,7%).

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