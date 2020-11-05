Тбилиси, , 16:00 — REGNUM В Грузии, чтобы не перегружать систему здравоохранения, нужно добиться снижения показателя госпитализации среди пациентов с COVID-19 с 26% до 15%. Это заявление, как сообщает пресс-служба правительства, 5 ноября сделал премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании координационного совета.

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Премьер-министр отметил, что необходимо максимально задействовать семейных врачей, чтобы как можно больше жителей страны могли лечиться от COVID-19 на дому.

«Лечение на дому является одним из наиболее эффективных способов для того, чтобы система здравоохранения не была перегружена, — сказал Гахария. — Чего бы нам это ни стоило, снижение показателя госпитализации до 15% это единственный и критически важный фактор, который должен помочь нам преодолеть этот кризис».

Глава правительства отметил, что в случае отсутствия условий для лечения пациентов на дому, нужно использовать переоборудованные гостиницы, а прибегать к госпитализации — только в тяжелых случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 ноября в Грузии выявили 49 218 носителей коронавируса, в том числе 2401 — за последние сутки. С начала ноября в стране растет количество выявленных случаев заражения в сутки.

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