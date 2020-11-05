Пибор, , 15:11 — REGNUM ООН временно приостановила операции по оказанию гуманитарной помощи в восточной части Южного Судана, в районе города Пибор, после убийства двух местных гуманитарных работников. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Одна из жертв нападения, работавшая в организации по защите прав детей Plan International, была застрелена в минувший четверг, 29 октября, на дороге близ города Пибор неизвестными боевиками. Днем позже вооруженная молодежь убила агитатора, работавшего в местной некоммерческой организации, когда он возвращался пешком с работы, сообщило Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Координатор гуманитарной помощи в Южном Судане Ален Нудеху решительно осудил убийства.

В результате убийств число гуманитарных работников, убитых в этом году в Южном Судане, достигло девяти человек. В общей сложности 124 сотрудника по оказанию помощи, в основном граждане Южного Судана, погибли при исполнении служебных обязанностей с тех пор, как в конце 2013 года в стране началась гражданская война.