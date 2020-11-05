Баку, , 15:02 — REGNUM В минобороны Азербайджана заявили об обстреле с армянской стороны города Тертер и нескольких сел в Тертерском и Агдамском районах. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

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«Подразделения армянских вооруженных сил с 14:40 (13:40 мск) 5 ноября подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер, село Сахлаабад Тертерского района, а также села Гаджитураллы и Афетли Агдамского района», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что подразделения ВС Азербайджана предпринимают в связи с этим «адекватные ответные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у армянской стороны в переговорах по Нагорному Карабаху нет ничего конкретного.

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