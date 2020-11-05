Киев, 5 ноября 2020, 15:03 — REGNUM Эпизод с вмешательством венгерских чиновников в украинские выборы должен остаться в прошлом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 ноября на брифинге.
Кулеба добавил, что выступает за конструктив и позитив в отношениях между двумя странами.
Напомним, ранее глава МИД Украины заявил, что венгерские чиновники своим вмешательством в украинские выборы в Закарпатье «заступили за красную линию».
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