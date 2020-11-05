Киев, , 15:03 — REGNUM Эпизод с вмешательством венгерских чиновников в украинские выборы должен остаться в прошлом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 ноября на брифинге.

«Я думаю, что мы должны оставить в прошлом этот эпизод с вмешательством в избирательный процесс на Украине», — сказал он.

Кулеба добавил, что выступает за конструктив и позитив в отношениях между двумя странами.

«Надеюсь, что этот эпизод останется в прошлом, эмоции утихнут, и мы вернёмся с венгерскими партнерами к предметному разговору по всем вопросам повестки дня», — добавил министр.

Напомним, ранее глава МИД Украины заявил, что венгерские чиновники своим вмешательством в украинские выборы в Закарпатье «заступили за красную линию».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины о вмешательстве Венгрии в выборы: «Заступили за красную линию»