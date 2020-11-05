Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Пересчет голосов по итогам выборов в парламент Грузии на 11 избирательных участках не выявил фальсификаций. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 5 ноября заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге.

«Избирательная администрация приняла беспрецедентное решение и пересчитала данные 11 избирательных участков на основании поступивших жалоб. Процедура прошла в полном соответствии с нормами Избирательного кодекса. Подсчет данных с 11 избирательных участков подтвердил, что ни на одном из них не было фальсификации результатов выборов», — сообщил Каладзе.

Он отметил, что при проверке данных выявили «технические неточности», но на итоги голосования это не повлияло. Каладзе также подчеркнул, что пересчет приходилось делать под давлением, так как оппозиционные партии организовали акции протеста возле зданий, где проводились пересчеты голосов, и пытались туда прорваться.

«Несколько десятков оппозиционеров пытались устроить беспорядки, требуя присутствия представителей партий, тогда как на самом деле представители этих партий, их уполномоченные лица находились внутри окружных комиссий и участвовали в процессе пересчета голосов», — отметил генсек правящей партии.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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