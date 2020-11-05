Киев, , 14:58 — REGNUM Украинские власти вместе с руководством компании «Нафтогаз» искусственно завышают цену на газ для населения. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил телеканал 112.ua.

Политик рассказал, что таможенная стоимость газа, который импортируется Украиной, составляет $140 за тысячу кубометров, при этом средняя цена газа для населения составляет 9765 гривен за тысячу кубометров или примерно $342.

«То есть, эта власть… потеряла любые грани, вышла за красные линии и пытается заработать, в первую очередь НАК «Нафтогаз», на населении, на наших гражданах, за счёт увеличения, искусственного увеличения стоимости газа», — считает Медведчук.

Он отметил, что в этих условиях Верховной раде Украины предлагают утвердить бюджет, в котором предусмотрен прожиточный минимум на уровне 2,1 тыс. гривен или $73 в месяц, а также расходы на субсидии, почти вдвое меньшие, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский рассказал, что «Нафтогаз» не продаёт на внутренний рынок дешёвый газ украинской добычи, а максимально наращивает экспорт газа в страны Европы, заботясь в первую очередь о своей прибыли.

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