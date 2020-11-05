Осло, , 14:56 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Норвегии продолжает увеличиваться. Теперь в стране действуют новые, более строгие ограничения. В свою очередь, премьер-министр страны Эрна Сульберг заявляет, что контроль над ситуацией еще не потерян, но добавляется, что «мы близки» к этому. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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"Ситуация очень серьезная, — констатирует Сульберг. — Мы близки к потере контроля».

Жителей Норвегии призывают в ближайшие недели оставаться дома и ограничить свой круг общения до предела. Количество человек, проживающих в домовладении, ограничено пятью гостями.

Бары, рестораны и кафе в стране вынуждены прекращать обслуживание после полуночи. На прошлой неделе в Норвегии зафиксировали еще 3 118 новых случаев заражения коронавирусом, что сопоставимо с 1 718 случаями неделей ранее. В обоих случаях показатели выше мартовских максимумов.

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