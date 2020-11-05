Луганск, , 14:46 — REGNUM Власти Украины не предоставили Луганской и Донецкой народным республикам обещанную «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 5 ноября заявил представитель ЛНР Родион Мирошник.

«Ни республики, ни ОБСЕ, насколько нам известно, сам документ, предлагаемый Киевом, еще не видели. И неизвестно когда увидят», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ДНР и ЛНР предложили украинской стороне дорожную карту, в которой расписаны шаги по урегулированию конфликта в регионе.

Документ состоит из 15 пунктов, в которых содержатся предложения, связанные с прекращением огня, обменом пленными, разминированием территорий и отведением войск на четырёх участках фронта.

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