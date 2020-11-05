Киев, , 14:49 — REGNUM Украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе официально представила пять главных пунктов своего нового плана действий.

Соответствующее заявление обнародовано 5 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документом определены следующие пункты урегулирования:

» — вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 г.;

— отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

— восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;

— увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);

— подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ) лишь при выполнении этих условий».

Украинская сторона отмечает, что соответствующие предложения украинская делегация уже направила в ОБСЕ и российской делегации.

ИА REGNUM напоминает, что по мнению экспертов в так называемом плане Киева по «реинтеграции Донбасса» де-факто обозначены требования, на выполнение которых никогда не согласятся республики. Более того, отмечается, что эти требования противоречат здравому смыслу, букве и логике минских соглашений.

О появлении нового плана по Донбассу представители Украины внезапно сообщили сегодня же утром.