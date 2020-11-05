Нур-Султан, 5 ноября 2020, 14:41 — REGNUM Участникам съездов политических партий в Казахстане рекомендовано сдать тест на коронавирус. Об этом заявил государственный санитарный врач республики Ерлан Киясов на заседании Центральной избирательной комиссии.
Министерство здравоохранения Казахстана разработало рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности во время выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты.
Киясов добавил, что ответственность за соблюдение санитарных требований на съезде несут организаторы мероприятия. Министерство рекомендует учитывать безопасное расстояние между людьми при заполнении залов.
Отметим, по состоянию на 5 ноября в Казахстане выявлено 114 235 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 107 139 человек, скончались 1857 пациентов.
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