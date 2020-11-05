Аддис-Абеба, , 14:44 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил военную операцию в северном регионе Тыграй успешной, передает ВВС Africa со ссылкой на телеобращение Абия Ахмеда.

В своем заявлении премьер-министр поклялся продолжать военное наступление, несмотря на международные призывы к прекращению огня.

Федеральные власти обвиняют Народно-освободительный фронт Тыграя, который удерживает власть в регионе почти три десятилетия, в организации многочисленных нападений на военных. В партии заявили, что они не могут «игнорировать неминуемую опасность».

В среду, 4 ноября, армейская база была захвачена силами, лояльными региональному правительству Тыграя.

Международные призывы к деэскалации напряженности, похоже, были проигнорированы, отмечают репортеры.

Федеральное правительство уже объявило в Тиграе шестимесячное чрезвычайное положение. Воздушное пространство региона закрыто.

Официальные лица в Аддис-Абебе заявили, что конфликт направлен против «небольшой группы людей, стремящихся дестабилизировать ситуацию в стране».

Народно-освободительный фронт Тыграя ранее обвинял федеральное правительство Эфиопии в заговоре с целью вторжения в Тыграй.

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