Аддис-Абеба, 5 ноября 2020, 14:44 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил военную операцию в северном регионе Тыграй успешной, передает ВВС Africa со ссылкой на телеобращение Абия Ахмеда.
В своем заявлении премьер-министр поклялся продолжать военное наступление, несмотря на международные призывы к прекращению огня.
Федеральные власти обвиняют Народно-освободительный фронт Тыграя, который удерживает власть в регионе почти три десятилетия, в организации многочисленных нападений на военных. В партии заявили, что они не могут «игнорировать неминуемую опасность».
В среду, 4 ноября, армейская база была захвачена силами, лояльными региональному правительству Тыграя.
Международные призывы к деэскалации напряженности, похоже, были проигнорированы, отмечают репортеры.
Федеральное правительство уже объявило в Тиграе шестимесячное чрезвычайное положение. Воздушное пространство региона закрыто.
Официальные лица в Аддис-Абебе заявили, что конфликт направлен против «небольшой группы людей, стремящихся дестабилизировать ситуацию в стране».
Народно-освободительный фронт Тыграя ранее обвинял федеральное правительство Эфиопии в заговоре с целью вторжения в Тыграй.
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