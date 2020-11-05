Стокгольм, , 14:36 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отправился на изоляцию после того, как было установлено, что человек, находящийся в его непосредственном окружении, контактировал с лицом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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»Это единственный ответственный поступок, который уместен в данной ситуации», — написал Лёвен в Facebook.

В посте у себя на странице в соцсети Лёвен также сообщил, что находится в условиях самоизоляции со своей супругой с 4 ноября. Это решение он принял после того, как было установлено, что человек в его окружении «находился рядом с человеком с подтвержденным COVID-19».

"У человека, о котором идет речь, отрицательный результат, но по совету врача мы с моей женой Уллой соблюдаем изоляцию до дальнейшего уведомления», — объяснил политик.

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