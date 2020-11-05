Приштина, , 14:23 — REGNUM Глава Косово Хашим Тачи уходит в отставку. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает ABC News. О таком решении руководитель республики объявил на пресс-конференции в Приштине.

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Тачи пояснил, что пошёл на этот шаг «для защиты целостности президентства Косово». Политик покидает пост, чтобы предстать перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года президент Косово Хашим Тачи заявил, что не будет баллотироваться на новый срок на будущих выборах и собирается уйти из политики. Тогда он подчеркнул, что уйдёт «при таких обстоятельствах, когда страна будет двигаться в нужном направлении».

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Ранее в апреле 2020 года специальная прокуратура по Косово направила обвинительный акт в Специальный суд по Косово по делу Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, которые подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. После предъявления обвинений в этих преступлениях, включая убийства, в конце июня глава Косова уйти в отставку отказался.