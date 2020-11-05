Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана допустила на выборы в Мажилис (парламент) шесть политических партий. Об этом 5 ноября заявил член ЦИК Асылбек Смагулов на заседании комитета.

По его словам, правовых основ для недопуска партий на выборы не выявлено. Заместитель министра юстиции Казахстана Наталья Пан заявила, что по состоянию на ноябрь 2020 года в республике зарегистрировано шесть политических партий.

Напомним, парламентские выборы в Казахстане пройдут 10 января 2021 года. В выборах примут участие партия «Нур Отан» («Свет Отечества»), демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь»), Коммунистическая народная партия Казахстана, Народно-демократическая партия «Ауыл» («Село»), патриотическая партия «Бiрлiк» («Единство») и Общенациональная социал-демократическая партия.

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