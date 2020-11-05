Баку, , 14:24 — REGNUM У армянской стороны в переговорах по Нагорному Карабаху нет ничего конкретного. Такое мнение высказал 5 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE.

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«Говоря о компромиссах, Армения не говорит ничего конкретного, только о самоопределении. Но самоопределение не компромисс с их стороны», — сказал азербайджанский лидер, добавив, что у армянской стороны должна быть более четкая позиция.

Также Алиев указал, что именно по этой причине азербайджанская сторона с первых дней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе требовала у Еревана график вывода войск из региона и окружающих его районов.

«Если бы Армения прислушалась к нам и повела себя логично, мы бы не оказались в нынешней ситуации. Возможно, в этом случае война закончилась бы месяц назад», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Кроме того, он ответил, что не видит смысла во встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанской генпрокуратуре сообщили, что общее количество погибших из числа гражданского населения Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выросло до 92 человек.