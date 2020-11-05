Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Сейчас результаты голосования указывают на то, что глава Белого дома США Дональд Трамп вполне может проиграть кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену, однако нынешний президент, похоже, не собирается сдаваться. Что же произойдет, если президент вдруг откажется покинуть свою резиденцию после поражения на выборах? На этот вопрос своей статье попыталась ответить журналистка шведской ежедневной утренней газеты Dagens Nyheter Катарина Лагерваль.

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Президент Дональд Трамп делает все, что в его силах, чтобы сохранить свою власть, и уже начал судебные разбирательства по фактам фальсификации при подсчете голосов в нескольких штатах, где разрыв голосов минимален.

Вскоре после выступления Байдена в Делавэре Дональд Трамп написал в Twitter, что «мы лидируем, но они пытаются украсть выборы».

Одним из способов преодоления конституционного кризиса в случае отказа Трампа покинуть Белый дом станет инициализация судебного разбирательства, в ходе которого адвокаты Байдена докажут, что голоса были учтены честно и у Трампа нет права более руководить страной.

Другим фактором, который заставит Трампа уйти, как считает Лагерваль, станет Республиканская партия, так как последствия конституционного кризиса такого рода нанесут серьезный ущерб по позициям республиканцев на всех уровнях власти.

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