Москва, , 14:11 — REGNUM Тульская область могла бы продемонстрировать более высокие результаты по вводу жилья. Об этом 5 ноября в ходе встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым сказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание губернатора на низкие темпы сокращения аварийного жилищного фонда в регионе.

«По этому показателю, к сожалению, до сих пор Тульская область занимает одно из первых мест. Повторяю еще раз, знаю, сам был в Тульской области, смотрел неоднократно, из прошлого все это досталось и требует больших капиталовложений, прекрасно понимаю. Знаю, что и обновление идет, но хотелось бы, чтобы это обновление шло более быстрыми темпами», — сказал президент.

На встрече Алексей Дюмин доложил о расселении 18 тыс. человек из аварийного жилья с 2017 года, на 2020 год планируется расселение 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а до 2025 года — ещё 90 тысяч квадратных метров. При этом не расселённым останется около двух третей аварийного фонда.

Владимир Путин отметил, что строительная отрасль в регионе в целом развивается высокими темпами, однако «по вводу жилья Тульская область тоже могла бы продемонстрировать лучшие результаты».

Президент поручил Дюмину подготовить предложения региона по решению поставленных перед ним задач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи 5 ноября президент Владимир Путин акцентировал внимание на демографических проблемах региона, обратив внимание на экологическую обстановку и на ситуацию с дефицитом медицинских кадров.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Тульская область в числе первых по сокращению численности населения