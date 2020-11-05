Минск, , 14:09 — REGNUM «Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Белоруссии не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение», — заявил 5 ноября Александр Лукашенко, комментируя закрытие границ с Евросоюзом и Украиной.

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В ходе совещания о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций Лукашенко сообщил о закрытии границ и других мерах, которые не предпринимались во время предыдущего пика распространения коронавируса в начале года. при этом он отметил: «Однако сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх».

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«Здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Финансирование отрасли, как это было всегда, должно быть устойчивым, но продуманным и ориентированным на результат», — заверил Лукашенко. Он поручил «в течение одного-двух дней организовать региональные штабы» по реагированию на ситуацию с COVID-19. Персональную ответственность за работу этих штабов и результаты должны нести назначенцы Лукашенко с генеральскими погонами — главы облисполкомов и президентские помощники.

При этом экс-министр здравоохранения Владимир Караник, которого Лукашенко осенью назначил председателем Гродненского облисполкома, будет «один-два раза в неделю наведываться в Брестскую область, пока там не отладится система», и «спросить он сможет с любого там».

Спасением от пандемии Минской области будет руководить помощник президента Александр Косинец, главный государственный санитарный врач — Заместитель Министра здравоохранения Александр Тарасенко и Дмитрий Данилов — профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета. В помощь им Лукашенко назначил давно не появлявшуюся на публике мать двоих его внебрачных детей Ирину Абельскую, которая сейчас является главврачом Республиканского клинического медицинского центра Управделами президента.

По другим областям и Минску тоже назначены ответственные. Группу экспертов для консультации всех «штабов» сформирует и возглавит завкафедрой инфекционных болезней БГМУ — «Народный врач Белоруссии» Игорь Карпов.«Борьба с болезнью должна быть системной и проводиться на всех фронтах — лечебном, организационном, экономическом и даже политическом», — подчеркнул Лукашенко.

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«Убедительно вас прошу, без всяких инсинуаций, без паники. У нас нет повода для паники, абсолютно нет! Всем окажем необходимую помощь. Все, кого только можно спасти, возможными и невозможными методами будут спасены», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Напомним, в начале года Александр Лукашенко всячески принижал опасность коронавируса, призывал к самолечению нелепыми средствами (дымом от костра, походами в баню, употреблением алкоголя, работой в поле и так далее), демонстративно отказался закрывать кинотеатры и рестораны, а также границы и поносил за такое решение руководство России. Радикально иной подход Лукашенко демонстрирует после августовской президентской кампании, опасаясь подпитки из-за рубежа не прекращающихся массовых оппозиционных манифестаций.