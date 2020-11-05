Афины , , 14:08 — REGNUM Режим всеобщего карантина из-за роста числа выявляемых случаев заражения новым коронавирусом вводят на территории Греции с 7 ноября власти страны. Об этом 5 ноября сообщил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис на пресс-конференции, которую транслировали по государственному телеканалу ERT-1.

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«Мы решили, что с 06:00 по местному времени (07:00 мск) в субботу (7 ноября — ред.) по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса», — сказал премьер-министр Греции.

Также он уточнил, что меры всеобщего карантинного характера продлятся в стране до 30 ноября.

Отметим, на сегодняшний день в Греции выявлено в общей сложности 46 892 носителя коронавирусной инфекции, из которых свыше 2,6 тыс. — за последние сутки.