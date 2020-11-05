Джакарта, , 14:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что около 90% лекарств в стране по-прежнему зависят от импорта, сообщает iNews.

«Индонезия очень богата биологическим разнообразием как на суше, так и в океанах», — заявил президент, открывая национальное рабочее совещание и ежегодное научное собрание индонезийской ассоциации фармацевтов.

«Мы знаем, что около 90% лекарств и лекарственного сырья по-прежнему зависят от импорта», — отметил президент.

Джоко Видодо предложил провести масштабную реформу национальной системы здравоохранения. Реформы включает независимость от лекарств и лекарственного сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Индонезии за сутки подтвердили 4065 случаев заражения SARS-CoV-2.

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