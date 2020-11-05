5 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 14:02 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В двух воюющих тюркских государствах, Турции и в Азербайджане, которые, руководствуясь лозунгом «одна нация — два государства», вступили в военно-политических альянс, происходят события, заслуживающих повышенного внимания и определенного анализа.

Анкара воюет в Сирии и Ливии, проводит боевые операции на севере Ирака. Азербайджан, заручившийся всяческой поддержкой Турции, начал карабахскую войну с целью восстановления контроля над утерянными в 1994 году районами. Как считает турецкое издание Sabah, сейчас фактически сложился объединяющий Ближний Восток и Закавказье единый тюркский фронт, который выстраивается как общая «сосудистая система», при которой «Сирией становится Закавказье, а Ближний Восток — Карабахом». При этом сложилась интригующая ситуация. В Ливии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ставку на этнического турка премьер-министра Фаиза ас-Сараджа, фактически переводя Триполи под свое управление. Точно так же под управление Анкары был переведен и Баку, чтобы «расширить геополитическое пространство для маневра». В этой связи близкие к правительству турецкие эксперты заявляли, что Эрдоган «одновременно оказывает давление на Сараджа и президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы те не соглашались на урегулирование конфликтов без участия Турции и не формировали антитурецкую дипломатическую среду, которая позволит другим внешним игрокам провести свои сценарии». Стратегический расчет Анкары предусматривал перевода астанинского формата Турция — Россия — Иран на Ливию и урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

В Ливии планировалось свести на нет американо-немецкие инициативы по окончательному установлению режима прекращения боевых действий, что означало бы вывод из страны турецких сил, экспертов и сирийских наемников, лояльных Анкаре, а в Закавказье — блокировать или распустить Минскую группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Так Эрдоган реализовывал свою региональную и международную стратегию, чтобы противостоять как западному, так и российскому давлению, отвергая требования российской стороны в Ливии и Сирии, а также, что наиболее важно, в Закавказье. Но в Ливии турки столкнулись с коалицией, состоящей из Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Израиля, делающих ставку на ливийских арабов. Там Эрдогана переиграли. После консультаций в Швейцарии и переговоров с 6 по 10 сентября в Бузнике (Марокко) между делегациями Высшего государственного совета и палаты представителей Сараджа объявил о готовности уйти, что потенциально обнуляет ситуацию с двоевластием в Ливии и открывает новые возможности для мирного урегулирования конфликта в стране. В Закавказье не сработал сценарий «молниеносной войны» в Карабахе, которая приобретает затяжной позиционный характер. Это хорошо видят и понимают как в Анкаре, так и в Баку, где по-разному стали проявляться себя силы оппозиции.

Так, в Туции с резкой критикой политики Эрдогана выступил его бывший соратник, экс-премьер Ахмет Давутоглу. По его словам, «Эрдоган представляет большую угрозу для мира, чем пандемия коронавируса». Он призвал к досрочным выборам. Некогда склонные поддерживать президента турецкие эксперты стали утверждать, что «огромные ошибки Эрдогана во внешней политике, ведет к тому, что власть впервые за 17 лет ускользает из его рук из-за набирающего силу острого политического и экономического кризиса». Проще говоря, турецкая экономика не выдерживает внешнюю политику страны, которая не только дорого стоят, но и отпугивают инвесторов. Теряет влияние и правящая Партия справедливости и развития. Следующие всеобщие выборы должны состояться лишь в 2023 году, однако оппозиционные партии уверены, что им достаточно набрать еще несколько дополнительных процентов голосов, чтобы сместить правящую коалицию. Эрдоган пришел к власти в качестве премьер-министра в 2003 году и президента в 2015 году, создал преданную базу в основном консервативных сторонников. Однако он также поляризовал Турцию, демонизируя и жестоко обращаясь с избирателями, которые вряд ли проголосуют за него.

Эта политика создала глубокий раскол между двумя половинами страны, где преимущественно левые, секуляристы и либералы глубоко ненавидят Эрдогана. Сегодня вызванный им турецкий националистический дух не получает подпитку победными реляциями с фронтов. Если говорить о карабахской войне, то она становится «слабым звеном» в системе «оптимистических прогнозов и устремлений» лидера Турции, что приобретает более широкий геополитический контекст. Не все просто и в Азербайджане, где что-то происходит с военными. Как пишет российский журналист Семен Пегов, появились сообщения со ссылкой на стамбульские источники, что «турки отстранили от командования министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, который выполняет декоративную функцию». До настоящего момента официальный Баку не выступил с опровержением этой информации, но после скандала с начальником азербайджанского Генштаба Наджмеддином Сандыховым это наводит на многие размышления, так как стали появляться аналитические статьи, в которых говорится, что «азербайджанские генералы готовят бунт против турецкого командования» и что «Алиев, как и Эрдоган, теряет контроль над ситуацией в стране». Мы в свою очередь обратили внимание на то, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, видимо, не случайно, выступил с призывом к ЕС «однозначно признать территориальную целостность Азербайджана» без никаких «но» или «если». Тем временем Алиев уже в третий раз за последнее время говорит о готовности встретиться в Москве со своим армянским коллегой, хотя оговаривает это рядом условий.

Одним словом, эти и некоторые другие события вызывают целую цепочку выводов, с которыми пока не стоит спешить, так как назревают важные события. Главное сейчас — добиться перемирия на линии фронта и создания условий для перехода к переговорам о мире. Впереди предстоит большая дипломатическая работа со сложным поиском баланса интересов, который устраивал бы обе стороны.