Москва, , 13:52 — REGNUM Вопрос обеспеченности врачами в Тульской области нужно решить достаточно быстро. Об этом в ходе встречи с губернатором региона Алексеем Дюминым в режиме видеоконференции 5 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это вещь, которую можно поправить в ходе практической работы, и достаточно быстро, имея в виду обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения. В Российской Федерации — 48,7, а в Тульской области — 38,4», — сказал президент.

Для этого, обратил внимание Владимир Путин, в регионе нужно создавать условия для медиков.

«Нужно обратить внимание прежде всего на обеспеченность жильем, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами для детей и так далее, и так далее. Вы знаете, там целый перечень, он очень простой и понятный для каждого человека. Вы этим занимаетесь уже не первый год, я знаю, мы встречаемся, и Вы мне докладываете и лично о том, что происходит, вы в курсе этих проблем», — сказал Путин, указав, что вопросу должно быть уделено первостепенное внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Тульской области Алексей Дюмин доложил президенту о ситуации с распространением коронавируса в регионе.

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