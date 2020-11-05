Абакан, , 13:45 — REGNUM ОНФ в Хакасии направил обращение полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергею Меняйло по поводу проблем с прохождением отопительного сезона в республике. Об этом ИА REGNUM 5 ноября сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

2 ноября 2020 года появилась информация о том, что в хакасском городе Сорске имеются перебои с теплоснабжением. В тот же день власти сообщили, что решили проблему.

Активисты регионального отделения ОНФ выехали в Сорск, чтобы проверить качество отопления и запасы топлива на котельной. Выяснилось, что по состоянию на 12:00 по местному времени 3 ноября котельная была обеспечена запасом топлива примерно на сутки работы. Через некоторое время приехали две большегрузные машины, и запас топлива увеличился до трёх-пяти суток.

Народофронтовцы подчеркнули, что объём топлива в наличии на котельной Сорска на момент мониторинга не соответствовал требованиям к объёму неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ).

Также, по имеющейся у ОНФ информации, на котельную Сорска завозили энергетический уголь. Однако конструкция этой котельной требует использования бурых углей. Это создаёт риск выхода котлов из строя.

Активисты ОНФ 4−5 ноября изучили положение дел на котельных в сёлах Белый Яр, Бородино, Боград и Знаменка. Проверка показала, что в Белом Яре имеется запас топлива примерно на семь-восемь дней работы:

«Учитывая, что расчёт должен производиться от расхода в самые холодные месяцы, то и этот минимальный запас может быть не сформирован».

В Знаменке и Бограде хозяйственную деятельность котельных осуществляет одно юрлицо, использующее общий запас топлива, составлявший на 5 ноября около 350 тонн. Дневной общий расход — около 20 тонн. При текущем температурном режиме котельные обеспечены запасом топлива на 17−18 дней работы. В Бородино запас топлива составляет 600 тонн при ежесуточном расходе в 15 тонн. При текущих погодных условиях обеспеченность топливом составляет 40 дней, однако впереди — три самых холодных месяца года.

Народофронтовцы обещают продолжить проверки.

Также 5 ноября стало известно, что, по данным прокуратуры Орджоникидзевского района Хакасии, проводится проверка наличия запасов топлива на местной теплоснабжающей организации. Установлено, что ресурсоснабжающая организация не создала неснижаемый запас топлива и не представила сведения о выполнении ремонтных работ. Прокурор района внёс в адрес главы поссовета представление, нарушения были устранены. Муниципалитет получил паспорт готовности к отопительному периоду.

«Учитывая тот факт, что республика только входит в отопительный период и предстоит значительный расход топлива, а, по официальным заявлениям властей, на котельных сформирован нормативный запас топлива, прошу принять представленную информацию к сведению и при необходимости провести проверку фактического наличия общих нормативных запасов топлива (ОНЗТ) на котельных республики», — говорится в обращении за подписью руководителя регионального исполкома ОНФ в Хакасии Евгения Мамаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители хакасского Сорска пожаловались на холод в квартирах. Власти региона заверили, что решат проблему. Горожанам пообещали сделать перерасчёт за отопление.

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