Москва, , 13:40 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) считает незаконным постановление правительства РФ, согласно которому выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19 не считаются стимулирующей частью зарплаты.

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«В соответствии с постановлением 1762 выплаты за ковид уже не являются стимулирующей частью зарплаты, а становятся мерой государственной социальной поддержки. То есть, эти выплаты с 1.11.20 не будут учитываться при расчете отпускных и оплате больничного», — отметил Куринный в Facebook.

В условиях очередных «рекордов» распространения инфекции предпринятая правительством РФ попытка сэкономить на медиках аморальна, подчеркнул парламентарий.

«Готовлю соответствующее обращение от имени фракции и независимого профсоюза. Одновременно анализируем возможность оспаривания нового нормативного акта в рамках трудового законодательства», — сообщил депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, постановление правительства №1762 было опубликовано 2 ноября 2020 года.