Бишкек, , 13:33 — REGNUM Ушедший накануне, 4 октября, в отставку спикер парламента Киргизии Канат Исаев подал в центризбирком заявление о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих внеочередных президентских выборах.

Как отмечают в центральной избирательной комиссии, Исаев баллотируется в качестве кандидата от политической партии «Кыргызстан».

Ранее, будучи спикером республиканского парламента, Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства после отставки президента Сооронбая Жээнбекова — из-за угроз со стороны участников массовых беспорядков.

Вместо него пост и. о. президента Киргизии занял Садыр Жапаров — экс-депутат, осужденный по особо тяжкой статье, которого освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков 5 октября 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ЦИК поступили заявления на участие в выборах президента Киргизии еще от шести кандидатов. Все они баллотируются как самовыдвиженцы.

Внеочередные президентские выборы в республике назначены на 10 января 2021 года.