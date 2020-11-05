Ереван, , 13:32 — REGNUM Попытку наступления на восточном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе предприняли ВС Азербайджана. Об этом 5 ноября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«5 ноября около 10:30 (09:30 мск — ред.) силы ВС Азербайджана на восточном направлении осуществили попытку нападения с использованием бронированных машин», — говорится в сообщении Степанян.

Также она указала, что подразделения азербайджанской армии «были отброшены» и оставили на поле боя одну бронированную машину, один грузовик и тела погибших.

«Оперативная ситуация остается под контролем армии обороны», — подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Нагорный Карабах не имеет будущего в составе Азербайджана.