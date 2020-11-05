Киев, , 13:31 — REGNUM На Украине могут принять законопроект №3891, на основании которого жителей Украины будут штрафовать за отсутствие маски. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов 5 ноября во время брифинга.

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По его словам, жителей Украины смогут штрафовать прямо на месте.

«Раньше составляли протокол, его передавали в суд, потом решали, налагать ли штраф или не налагать. В результате этого у нас… к менее 3−5% применялись штрафные санкции… Сейчас это будет такой же механизм, как и по нарушению ПДД», — рассказал Степанов.

Министр заявил, что в случае принятия закона людей смогут штрафовать не только полицейские, но и сотрудники эпидемического контроля, а также представители органов местного самоуправления.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что не поддержит данный закон, поскольку государство может привлекать людей к ответственности, только если обеспечит им бесплатные маски.

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