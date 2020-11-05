Москва, , 13:27 — REGNUM Пытающиеся использовать веру для совершения преступлений, должны преследоваться по закону. Об этом, как заявил 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, шла речь на встрече российского лидера Владимира Путина на встрече с представителями религиозных конфессий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День народного единства — все новости»

«Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, конечно, им не должно быть прощения, они должны преследоваться по закону, вот о чем шла речь», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, имел ли глава государства в виду, что нельзя считать тех, кто совершает преступления во имя веры, истинно верующими.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября — в День народного единства — Владимир Путин заявил, что межнациональный и межрелигиозный мир для такой огромной страны, как Россия, является основой основ. По словам российского лидера, в настоящее время в мире происходят перемены глубочайшие перемены и традиционные ценности сталкиваются с серьезными вызовами.

Читайте также: Владимир Путин поздравил жителей России с Днём народного единства