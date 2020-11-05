Минск, , 13:24 — REGNUM Белоруссия останется нынешней, пока Александр Лукашенко у власти. Об этом он заявил 5 ноября во время церемонии в президентском дворце, вручая ордена, почётные звания и генеральские погоны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Комментируя длящиеся четвёртый месяц массовые протесты против своего бессменного правления, террора и репрессий, Лукашенко сказал: «Плохо, когда на мирные, тихие, уютные улицы наших городов, особенно столицы, в нарушение закона и порядка выходят разного рода люди. Но, как я говорил, из этого надо извлекать уроки, и у каждого события есть две стороны медали. Я сказал, что плохо. Но в этом есть и что-то полезное: наконец-то поняли (здесь, в Минске, привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам, — в основном они там, на улицах, зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и в нашей стране), что они могут потерять».

Лукашенко вручил генеральские погоны и ордена силовикам, подавлявшим массовые протесты недовольных фальсификацией выборов, политическими репрессиями и массовым террором силовиков. В ходе церемонии он сказал: «Только благодаря вам, вашему труду, сегодня существует этот клочок земли в центре Европы, на который глаз положило множество желающих нами поуправлять. Но мы сами способны управлять собой, своей страной и создать нормальные условия не только для нас с вами, но и для детей и внуков. Другой земли у них не будет — помните это. Я всегда говорю: может быть, мы и небогато живем, но, как старшие люди говорят, белорусы еще никогда так не жили. Поэтому давайте сохраним нашу страну, а все наши богатства будут зависеть только от нас. Только от нас будет зависеть благополучие и процветание нашей родины».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

«И люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой, какой мы ее видели и хотели видеть, и останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.