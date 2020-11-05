Москва, , 13:23 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о Государственном совете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом сообщил глав комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроектом определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа, раскрывается понятие единой системы публичной власти, указываются задачи, функции и принципы деятельности Госсовета, прописывается формирование органа.

Указывается, что организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента РФ.

Госсовет не дублирует функционал других структур, речь идет о разных задачах и функциях, подчеркнул Крашенинников. Это орган при президенте, созданный, в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений, отметил парламентарий.

Обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны, подчеркнул глава комитета.

Первое чтение законопроекта может состояться на следующей неделе. Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

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