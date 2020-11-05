Вена, , 13:23 — REGNUM Для борьбы с терроризмом необходимо укреплять сотрудничество на международном уровне. Об этом 5 ноября заявил канцлер Австрии Себастьян Курц во время своего выступления на специальном заседании Национального совета страны, посвященном террористической атаке в центре Вены, который транслировал телеканал ORF.

«Помимо расследования и превентивных мер, прежде всего, необходимо международное сотрудничество», — заявил Курц.

Также он отметил, что исламистский терроризм является «объединенным в сеть» во всем мире и везде имеет одинаковую опасность.

«Перед Европой стоит общий вызов, который мы можем решить только сообща», — подчеркнул канцлер Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что власти Австрии в будущем будут стараться не допустить существования радикальных структур, которые действуют против государства и конституции.