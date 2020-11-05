Анкара, , 13:26 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция «жестко ответит» на возможный запрет турецкой ультранационалистической организации «Серые волки» на территории Франции. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает Le Figaro.

Выступая в ходе пресс-конференции в столице Турции Анкаре, глава турецкого МИД заявил, что «необходимо защищать свободу слова и свободу собраний выходцев из Турции во Франции».

Возможное решение Франции запретить организацию «Серые волки» в качестве экстремистской Чавушоглу расценил как «провокацию». Министр также добавил, что Турция «жестко отреагирует» на это такое решение.

Напомним, 2 ноября журналисты Agence France-Presse сообщили, что Франция может запретить на своей территории турецкую ультранационалистическую организацию «Серые волки». По мнению французских СМИ, такое решение могло быть вызвано причастностью «Серых волков» к осквернению памятника жертвам Геноцида армян в Османской империи в пригороде Лиона.

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