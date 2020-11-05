Минск, , 13:06 — REGNUM Александр Лукашенко провёл 5 ноября церемонию в президентском дворце, в очередной раз с начала года вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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В церемонии приняли участие 40 человек — сотрудники силовых структур, работники предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта.

Военные получили ордена «За службу Родине» и почётного звания «Заслуженный специалист Вооруженных Сил». Александр Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю КГБ Ивану Тертелю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, а также погоны государственного советника юстиции 2-го класса генпрокурору Андрею Шведу.

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«Сегодня мы также вручаем новые погоны генералам, которые наглядно показали, как нужно служить Отечеству, когда оно в опасности, как надо защищать интересы государства и свой народ, — сказал Лукашенко. — Ведь настоящий патриотизм по большей части — это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство».

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Аграрии и работники пищепрома получили ордена Почета и звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Гражданские лица получили также почётные звания «Заслуженный юрист», «Заслуженный работник сферы обслуживания», «Заслуженный деятель науки», «Заслуженный тренер» и «Заслуженный мастер спорта».

Напомним, с начала года Александр Лукашенко неоднократно проводил аналогичные церемонии, вручая генеральские погоны, ордена и медали. В прежние годы столь частых присвоений генеральских званий не наблюдалось.

Белоруссию четвёртый месяц сотрясают протестные манифестации с требованием новых честных президентских выборов, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых. Деятели науки и культуры, спортсмены, врачи, преподаватели и многие другие выступили с открытыми обращениями к властям, призывая прекратить насилие и расследовать преступную деятельность силовиков.