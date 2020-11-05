Белград, , 13:15 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 5 ноября заявила, что к концу 2020 года работники здравоохранения в коронавирусных отделениях получат одноразовую премию в размере в размере 100 долларов США. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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«В дополнение к непомерным расходам в течение 2020 года мы увеличили заработную плату для всех медицинских работников на 10%, и теперь к концу года мы также выделим им премии в размере 100 долларов США», — подчеркнула Брнабич.

Она отметила, что почти нигде в Европе не происходит повышения заработной платы и пенсий, как это делается в Сербии.