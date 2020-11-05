Москва, , 13:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время состоявшегося 4 ноября телефонного разговора обменялись мнениями по поводу ситуации, которая сложилась в Соединённых Штатов на фоне выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что подведение итогов выборов в США и ситуация, которая там складывается, не даёт возможности каким-то образом это комментировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что пока продолжается подсчёт голосов на выборах главы Белого дома, администрация президента России предпочитает воздержаться от комментариев итогов избирательной кампании.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов продолжается. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, по последним данным, получил 264 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы. У нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа пока 214 голоса выборщиков.

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