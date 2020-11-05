Варшава, , 13:04 — REGNUM Продолжающиеся в Польше акции протеста, вызванные решением Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов, выносят для власти новые, более жесткие требования. Теперь это не отмена решения Конституционного суда, а отставка руководства страны. Об этом заявила активистка Женского забастовочного комитета Клементина Суханова в интервью для Dziennik.

Активистку спросили, как поступят протестующие, если руководство Польши пригласит их к диалогу, чтобы прийти к консенсусу. Суханова заявила, что «протестующие пошлют их куда подальше».

»Спросите у протестующих. Вы услышите, как громко они в ответ пошлют власть. Никто не сомневается, что это правительство неспособно к переговорам. Теперь Качиньский играет роль «плохого полицейского», а Моравецкий — «хорошего полицейского». С ними никакого диалога уже быть не может. Они не смогут провернуть все так, как им выгодно», — подчеркнула активистка.

Представитель Женского забастовочного комитета Польши также указала на то, что если раньше протестующие требовали отменить решение Конституционного суда и легализовать аборты, то сегодня они выставляют более жесткие требования и просят власть уйти в отставку. «Слишком поздно уже что-то обсуждать с ними. На протяжении многих лет различные социальные группы просили быть услышанными. Мы помним, как раньше люди у Сейма мирно митинговали с требованием ослабить запрет на проведение абортов. Но это бесполезно. Теперь улица говорить: уходите», — заключила Суханова.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.