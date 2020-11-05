Киев, , 13:08 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, обвинил лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили в разрушении государственности Грузии. Это заявление экс-президент сделал 5 ноября в эфире телеканала «Пирвели».

По словам Саакашвили, на прошедших парламентских выборах в Грузии якобы были фальсификации, масштаб которых превысил имеющиеся ранее прецеденты, так как в ходе подсчета голосов были исправлены около 2400 протоколов голосования из 3700.

«Эти выборы действительно не состоялись. Эти выборы выходят за рамки фальсификаций выборов во всем мире, при всех видах диктаторских режимов», — заявил Саакашвили.

Он также возмутился тем, что на рассмотрение жалоб в окружных избирательных комиссиях о возможных нарушениях на выборах не пустили кандидатов в депутаты. По мнению бывшего грузинского лидера, сотрудники ЦИК должны понести уголовное наказание. Саакашвили также обвинил Иванишвили в деструктивных действиях в отношении страны.

«Когда Иванишвили украл выборы, он поставил под сомнение само существование Грузии, потому что в стране нет правительства, которое выбирает народ, значит этой страны не существует», — сказал экс-президент.

Жалобы по поводу голосования в Грузии рассматривают в окружных избирательных комиссиях с 4 по 5 ноября. В ЦИК объявили, что на эти заседания допускают только членов избирательных комиссий, международных наблюдателей и СМИ. В течение прошлой ночи туда пытались прорваться сторонники оппозиционных партий.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали итоги голосования, объявленные ЦИК. Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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