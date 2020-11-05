Киев, , 12:59 — REGNUM В так называемом плане Киева по «реинтеграции Донбасса» де-факто обозначены требования, на выполнение которых никогда не согласятся республики, заявил в своем комментарии 5 ноября политический эксперт Михаил Павлив.

Более того, эти требования противоречат здравому смыслу, букве и логике минских соглашений, отметил Павлив.

По его мнению, авторы этого документа это «прекрасно понимают», но им плевать на человеческие жизни и будущее страны и ее регионов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов» в отношении Донбасса и готова представить документ на заседании контактной группы по урегулированию конфликта.

«Первое, что мы предлагаем сделать — прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию Донбасса. С этого нужно начинать… и это нужно сделать в начале 2021 года. После этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность», — заявил Кравчук, добавив, уже 31 марта на данных территориях можно провести местные выборы.