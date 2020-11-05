Сыктывкар, , 12:54 — REGNUM Депутаты Госсовета Коми согласовали на пост заместителя председателя правительства Коми бизнесмена, супруга телеведущей Виктории Лопыревой Игоря Булатова.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служб Госсовета, кандидатуру Булатова поддержали 20 депутатов из 26. Четверо парламентариев проголосовали против.

Глава Коми Владимир Уйба внес кандидатуру Игоря Булатова на рассмотрение сессии еще 19 октября, но вопрос был отложен. По версии республиканского правительства, рассмотрение вопроса перенесли из-за срочной командировки главы в Усинск, по версии Telegram-каналов — из-за того, что депутаты выразили несогласие с назначением Булатова на пост зампреда правительства.

Справка:

Игорь Булатов родился 4 апреля 1983 года в Москве. В 2005 году закончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «Финансы и кредит».

В 2007—2010 годы — коммерческий директор ООО «Ваш страховой консалтинг», затем до сентября 2017 года — первый заместитель гендиректора в ООО «Каскад-Энергосеть». В 2017—2019 годы — генеральный директор ООО «Ташир Капитал». С февраля 2020-го работал вице-президентом ООО «ГРМ» (GRM Group является строительно-инвестиционным холдингом).