Киев, , 12:56 — REGNUM Гражданин Италии украинского происхождения Виталий Маркив, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне ВСУ, намерен подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за трёхлетнего пребывания в итальянской тюрьме. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 4 ноября в эфире радио «Новое время».

По её мнению, в деле Маркива налицо нарушение Европейской конвенции по правам человека, однако он сможет подать иск не раньше чем через 90 дней после решения апелляционного суда, и если не будет кассационной жалобы.

Напомним, ранее Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство в Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика, журналиста Андрея Миронова.

Апелляционный суд счёл экс-боевика ВСУ невиновным и выпустил из тюрьмы, после чего Маркив тут же вылетел на Украину, где был встречен с почестями.

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