Киев, , 12:50 — REGNUM Из-за решений Конституционного cуда, связанных с антикоррупционной реформой, Украина рискует потерять в общей сложности около $5 млрд финансовой помощи.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Министр конкретизировал, что Украина рискуем в этом году потерять два транша МВФ по $700 млн, 600 млн евро в рамках помощи ЕС и $350 млн — от Всемирного банка. ВЫ следующем году под большим вопросом оказались $1,5 млрд от МВФ, 600 млн евро от ЕС и $350 млн Всемирного банка.

«Любую попытку заблокировать антикоррупционные реформы наши партнеры считают черной меткой. И это — справедливое видение. Ведь мы сами согласились на такие условия и эти реформы соответствуют запросу общества», — отметил Марченко.

Министр финансов подчеркнул, что решение КСУ уже сейчас «усложнило коммуникацию» с западными партнерами, поставив под угрозу план привлечения внешних заимствований в текущем году.

В свою очередь, на брифинге 5 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что страна была «на грани системных проблем» из-за решения Конституционного суда, но сейчас, по оценке дипломата, «лавину» уже удалось остановить. Кулеба заявил, что международные партнеры увидели «серьезность» президента Зеленского и правительства относительно сохранения антикоррупционной системы и сбавили напор на Киев.

ИА REGNUM напоминает, что конституционный кризис на Украине разразился после решения суда отменить ряд положений антикоррупционного законодательства.