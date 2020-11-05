Москва, , 12:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уже не может просто так выйти из политического противостояния с Джо Байденом. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

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"Улица сама будет выходить за Трампа. Она может выходить и будет выходить», — заявил Заворотный.

«Дело в том, что мы видим фактически войну на уничтожение. Ведь, по сути, Трамп через все эти скандальные материалы по Хантеру Байдену — там материалы просто шокирующие, разрушающие весь этот идеал семейственности, идиллии, с которой выступал Байден… Сейчас будет то же делать Байден против Трампа. Трампа будут уничтожать», — указал он.

После завершения ночи выборов в США в американских городах начались столкновения с участием сторонников Трампа, Байдена и активистов Black Lives Matter. В Нью-Йорке, например, полиция арестовала по крайней мере 20 человек, пытавшихся устроить беспорядки, кидая в полицейских мусор и разжигая огонь на улицах.